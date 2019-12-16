Bugünkü
Takvim

: Anlaşmalarımız geçmişte de var

Dışişleri Bakanı , ile arasında imzalanan güvenlik ve askeri işbirliği anlaşmasıyla ilgili bilgi verdi. Asker gönderme konusuyla ilgili şunları söyledi: , 'Eğer Libya bizden böyle bir talepte bulunursa bunu değerlendiririz' demişti. Bu anlaşmadan da bağımsız bir şekilde söylemişti ki zaten Libya ile bizim buna benzer askeri ve güvenlik anlaşmalarımız geçmişte de var.

Anlaşmalarımız geçmişte de var
Dışişleri Bakanı , ile arasında imzalanan güvenlik ve askeri işbirliği anlaşmasıyla ilgili bilgi verdi. Asker gönderme konusuyla ilgili şunları söyledi: , 'Eğer Libya bizden böyle bir talepte bulunursa bunu değerlendiririz' demişti. Bu anlaşmadan da bağımsız bir şekilde söylemişti ki zaten Libya ile bizim buna benzer askeri ve güvenlik anlaşmalarımız geçmişte de var.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriMevlüt Çavuşoğlu: Anlaşmalarımız geçmişte de var
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri