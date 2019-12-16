Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile Libya arasında imzalanan güvenlik ve askeri işbirliği anlaşmasıyla ilgili bilgi verdi. Asker gönderme konusuyla ilgili şunları söyledi: Cumhurbaşkanımız, 'Eğer Libya bizden böyle bir talepte bulunursa bunu değerlendiririz' demişti. Bu anlaşmadan da bağımsız bir şekilde söylemişti ki zaten Libya ile bizim buna benzer askeri ve güvenlik anlaşmalarımız geçmişte de var.
- Güncel
- 16.12.2019
- Gazete
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