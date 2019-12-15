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  • Son Güncelleme: 16.12.2019 04:52

yazılı ve sonucuna göre 12 uzman yardımcısı alacak! İşte başvuru şartları...

12 uzman yardımcısı alacak... 'de yayımlanan ilana göre, Arapça, Biyoloji, Coğrafya, Fizik, Hukuk, İstatistik, Maliye, Rusça ve Türkçe alanlarında edilmek üzere 12 uzman yardımcısı alımı gerçekleştirilecek. Başvuruda bulunacak adayların 2018 veya 2019 yıllarında yapılan 'nın () ilgili puan türlerine göre Arapça ve Rusça alanlarında asgari 70, diğer alanlar için ise en az 75 puan almış olmaları gerekiyor. Peki başvurular ne zaman başlayacak? İşte merak edilen tüm detaylar...

ÖSYM 12 uzman yardımcısı alacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Arapça, Biyoloji, Coğrafya, Fizik, Hukuk, İstatistik, Maliye, Rusça ve Türkçe alanlarında istihdam edilmek üzere 12 uzman yardımcısı alımı gerçekleştirilecek.

Başvuruda bulunacak adayların 2018 veya 2019 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) ilgili puan türlerine göre Arapça ve Rusça alanlarında asgari 70, diğer alanlar için ise en az 75 puan almış olmaları gerekiyor.

Adaylar 2 Ocak 2020 Perşembe gününe kadar ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" internet adresinde yer alan "Sınav Başvuru Formu"nu doldurarak internet ortamından müracaatlarını gerçekleştirebilecek.

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