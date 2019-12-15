Başkan Erdoğan'dan EURO 2020 ve Larkin açıklaması



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleştirilen ATV-A Haber ortak yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Erdoğan, ABD'li basketbolcu Larkin'in Milli Takım'a alınması hususunda "Vatandaşımız oldu mu bilmiyorum? Vatandaşlık konusunda biz gereğini yaparız. Böyle başarılı bir basketçiyi milli takımımızda da görmek isteriz. (Eureleague'de rekor kırması) Büyük bir rekor. 49 sayısı ne kadar fire verse de Milli Takımı da her zaman iyi bir yere taşır." dedi.

Erdoğan, "Millilerimizin verdiği asker selamı sonrasında bir uyarı mesajı geldi. Bu karar hakkında ne düşünüyorsunuz?" şeklindeki soruya ise şu yanıtı verdi:

"Burada UEFA, kınama verdi. Selamı cezalandırmadı. Sadece kınamayla ve para cezası olarak 50 bin avro verdi. Biz de hakikaten beklemiyorduk. Böyle bir selama... Hatta ben Macron'un kendisine dedim ki 'Griezmann, sana benzer bir selam yaptı. Size ceza falan yok. Bizimkiler şu an UEFA'da, bu ne iştir.' Gülmeye başladı. Siyaseti her yere maalesef bulaştırıyorlar. Bu gençlerimizin bu sevdasından daha doğal ne olabilir. Hem tribünleri hem de tribünlerin şahsında askerimizi selamlıyor. Yeri geldi ben de selamladım. Nasıl selamlamayayım? Bu Mehmetçiği selamlamayacağız da nereyi selamlayacağız."

Erdoğan, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinde İtalya-Türkiye maçını izleyip izlemeyeceğine ilişkin ise "Orası da enteresan. İtalya'da başlıyor. İtalya maçını orada yapıyor. Bu nasıl bir iş? Bizim diğer iki maç Bakü'de oynanacak. Bakü'deki maçlara gitme durumum olabilir. Roma'ya gidemeyebilirim. Ama diğer iki maç Bakü'de olacak. İlham Aliyev kardeşimle de görüştük. Bekliyor. Oraya inşallah gider, iki maçı orada izleriz. İnşallah gruptan çıkarız." değerlendirmesinde bulundu.