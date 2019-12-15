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Ya bayram ya mezar

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP il binası önündeki oturma eylemi 103'üncü günde de devam etti. 4 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Fatih için oturma eylemini sürdüren anne Sevdet Demir, "Burası bana ya bayram yeri olur ya da mezar" dedi.

Ya bayram ya mezar
Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP il binası önündeki oturma eylemi 103'üncü günde de devam etti. 4 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Fatih için oturma eylemini sürdüren anne Sevdet Demir, "Burası bana ya bayram yeri olur ya da mezar" dedi.

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