Ya bayram ya mezar Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP il binası önündeki oturma eylemi 103'üncü günde de devam etti. 4 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Fatih için oturma eylemini sürdüren anne Sevdet Demir, "Burası bana ya bayram yeri olur ya da mezar" dedi.

Di yarbakır'da , terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP il binası önündeki oturma eylemi 103'üncü günde de devam etti. 4 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Fatih için oturma eylemini sürdüren anne Sevdet Demir, "Burası bana ya bayram yeri olur ya da mezar" dedi. TÜM MANŞETLER