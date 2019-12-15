Ya bayram ya mezar

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP il binası önündeki oturma eylemi 103'üncü günde de devam etti. 4 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Fatih için oturma eylemini sürdüren anne Sevdet Demir, "Burası bana ya bayram yeri olur ya da mezar" dedi.
- Güncel
- 15.12.2019
- Gazete
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