Hulusi Akar: Hakkımızı koruyoruz Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar'daki 19. Doha Forumu kapsamında Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar'daki 19. Doha Forumu kapsamında Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile bir araya geldi. Bakan Akar, "Biz sadece uluslararası hukuktan kaynaklanan hakkımızı, hukukumuzu koruyoruz, kollamaya da devam edeceğiz" dedi.