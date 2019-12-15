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Hulusi Akar: Hakkımızı koruyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar'daki 19. Doha Forumu kapsamında Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile bir araya geldi.

Hakkımızı koruyoruz
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar'daki 19. Doha Forumu kapsamında Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile bir araya geldi. Bakan Akar, "Biz sadece uluslararası hukuktan kaynaklanan hakkımızı, hukukumuzu koruyoruz, kollamaya da devam edeceğiz" dedi.

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