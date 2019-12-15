TSK'ya Libya talimatı! Hazırlıklara başlayın

Türk Silahlı Kuvvetleri, Libya'da darbeci Hafter'in saldırısı altındaki meşrû hükümete yardıma hazır. Askeri kaynaklar Trablus'a intikal işlemlerinin başladığını belirtiyor. Zırhlı araç, İHA ve tankların dışında özel kuvvetler, SAT ve SAS timlerini Türkiye'nin deniz komşusuna sevk edecek çıkarma gemileri hazır tutuluyor. Bunun yanında kargo uçak ve helikopterleri de Misrata rotasıyla havalanmak için alarma geçti. Kaynaklar TSK'daki hazırlıkların, Fayiz es-Sarrac liderliğindeki Ulusal Mutabakat Hükümeti'nden (UMH) "resmi talep gelmiş gibi" yürütüldüğünü dile getiriyor. Rusya, ABD, BAE ve Mısır destekli Hafter saldırılarını artırırken Ankara da zaman kazanmak istiyor. Olası davette özel birlikler, araç ve mühimmatın sevki için ilk adım çıkarma gemileri olacak.

DOHA'DA KARAR ANI

Önceki gün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Katar'ın başkenti Doha'da biraraya gelen Sarrac'ın Türkiye'den asker talebini yazılı olarak sunup sunmadığı henüz bilinmiyor. Yeni Şafak'ın haberine göre bu talebin, uluslararası kamuoyuna Libya'ya yönelik askeri intikalin başlamasıyla birlikte duyurulması da olasılıklar arasında. Cumhurbaşkanı Erdoğan, onlarca ülkenin desteklediği Hafter Terör Örgütü'nün saldırısı altında bulunan UMH'den talep gelmesi halinde Mehmetçiğin Libya'ya sevk edilebileceğini belirtmişti.

ÇARŞAMDA ONAYLANIR

Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanı sınırlandırma anlaşmasını BM'de tescilleten Türkiye, Libya ile imzalanan ikinci metin olan Güvenlik ve Askeri İşbirliği Anlaşması sürecini de jet hızıyla işletiyor. Önceki gün akşam TBMM'ye sunulan anlaşmanın bugün Dışişleri Komisyonu'nda, ardından çarşamba Genel Kurul'da yasalaştırılması planlanıyor. Dışışleri Komisyonu'nun gündemine bugün geleceği öğrenilen düzenlemenin önemi düşünülerek sözkonusu anlaşmanın 2020 bütçe maratonunu sürdüren TBMM Genel Kurulu'nda da çarşamba günü gelir bütçesinin ilgili maddelerinin oylanmasının ardından gündeme alınması bekleniyor.

İŞTE O MADDELER

Güvenlik ve askeri eğitimin yer aldığı mutabakat metninde işbirliği alanları özetle şöyle sıralandı: "Ortak tatbikatlara katılım, terörizm ve yasa dışı göç ile mücadele, istihbarat değişimi ve operasyonel işbirliği, askeri tıp ve sağlık hizmetleri, barış koruma, insani yardım ve deniz haydutluğu ile mücadele operasyonları, askeri tarih, arşiv, yayım ve müzecilik, denizde durumsal farkındalık alanında bilgi mübadelesi ve paylaşımı, lojistik ve hibe paylaşımı, talep halinde müşterek savunma ve güvenlik iş birliği ofisi kurulması, askeri hukuk konusunda bilgi paylaşımı."

SORUNU OLAN BİZE GELSİN

Meclis'te gazetecilerin sorularını cevaplayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Asker gönderme ayrı bir şey. Daha önce Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Eğer Libya tarafı bizden böyle bir talepte bulunursa bunu değerlendiririz' demişti. Bu anlaşmadan da bağımsız bir şekilde söylemişti ki zaten Libya ile bizim buna benzer askeri ve güvenlik anlaşmalarımız geçmişte de var" karşılığını verdi.

AK Parti Ankara Milletvekili ve Libya Özel Temsilcisi Emrullah İşler de imzalanan mutabakata ilişkin şunları söyledi: "Türkiye olarak biz yıllardır Akdeniz'de adaletli ve insaflı bir paylaşımdan yana olduğumuzu söyledik. Fakat Güney Kıbrıs Rum yönetimi bunun aleyhine davranarak Mısır, Lübnan ve İsrail ile anlaşmalar yaptılar. AB açıklama yapabilir, onların bir etkisi yok burada. Sorunu olan varsa gelsin buyursun, otursun Türkiye'ye anlatsın derdini. Biz hepsi bizim olsun, kimseye kaptırmayalım demiyoruz. Uluslararası hukukun bize tanımış olduğu hakları kimseye kaptırmayız. Bu sebeple bu anlaşmayı yaptık. Biz bütün ülkelerle görüşmeye hazırız; GKRY hariç. Türkiye düşmanlığını körükleyerek Akdeniz'deki haklarımızı gasp etmek istiyorlar. Biz tek başımıza da kalsak bu haklarımızı savunacağız. Libya ile Türkiye arasında yapılan anlaşmaya Türkiye veya Libya içerisinden herhangi biri itiraz ediyorsa vatana ihanet ediyor demektir."

LİBYALILARA VİZE

Libya'nın 16 yaşından küçük ve 55 yaşından büyük umuma mahsus pasaport sahibi vatandaşlarına, Türkiye'ye yapacakları turistik amaçlı seyahatlerinde vize muafiyeti sağlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 16 yaşından küçük ve 55 yaşından büyük Libya vatandaşlarının, Türkiye'ye 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde vize muafiyeti sağlanmasına karar verildi.