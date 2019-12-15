16 Aralık hava durumu raporu yayımlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. İstanbul'da ise yağış beklenmiyor. İşte 16 Aralık Meteoroloji hava durumu raporu...

İSTANBUL'DA BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da bugün parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli hava hakim olacak. 5 günlük hava durumu raporunda yer alan bilgiye göre, bu hafta İstanbul'da yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıkları en düşük 7 en yüksek 16 derece olarak görülecek.

YURT GENELİNDE HAVA SICAKLIKLARI

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzeyli, Marmara bölgesinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İl il hava durumu raporu için diğer sayfaları ziyaret ediniz...