Bugünkü
Takvim

‘Evlenme’ vaadiyle dolandırılan şahsın hayatı karardı

‘Evlenme’ vaadiyle ’da 60 yaşındaki adamı kandıran İstanbul’da ki çete üyeleri şahsın hayatını kararttı. Önceki eşinden 10 yıl önce boşanan 60 yaşındaki ’nın 2017 yılında sosyal medya üzerinden tanıştığı 20 yaşındaki bir kız ile hayatı değişti.

Abidin ne ettin!
Adıyaman'da oturan (60), iki yıl önce sosyal medyada Didem Ç. (20) ile tanıştı. İkili, İstanbul'da buluşma kararı aldı. Kredi çekerek megakente giden ve dolandırılan Yılancı başından geçenleri şöyle anlattı:

Ona telefon aldım. Evlenmek istedi. Ev kiraladım. 35 bin lira verdim. Altın ve yüzük aldım. Sonra 100 bin TL istedi. 13 bin verince evlilikten vazgeçti. Paramı aldılar. Ölümle tehdit ettiler. Şimdi de benden çocuğu olduğunu söylüyor...



Zeynal Abidin Yılancı, yetkililerden yardım istiyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel Haberleri‘Evlenme’ vaadiyle dolandırılan şahsın hayatı karardı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri