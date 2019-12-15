‘Evlenme’ vaadiyle dolandırılan şahsın hayatı karardı

Adıyaman'da oturan Zeynal Abidin Yılancı (60), iki yıl önce sosyal medyada Didem Ç. (20) ile tanıştı. İkili, İstanbul'da buluşma kararı aldı. Kredi çekerek megakente giden ve dolandırılan Yılancı başından geçenleri şöyle anlattı:
Ona telefon aldım. Evlenmek istedi. Ev kiraladım. 35 bin lira verdim. Altın ve yüzük aldım. Sonra 100 bin TL istedi. 13 bin verince evlilikten vazgeçti. Paramı aldılar. Ölümle tehdit ettiler. Şimdi de benden çocuğu olduğunu söylüyor...
Zeynal Abidin Yılancı, yetkililerden yardım istiyor.
Ona telefon aldım. Evlenmek istedi. Ev kiraladım. 35 bin lira verdim. Altın ve yüzük aldım. Sonra 100 bin TL istedi. 13 bin verince evlilikten vazgeçti. Paramı aldılar. Ölümle tehdit ettiler. Şimdi de benden çocuğu olduğunu söylüyor...
Zeynal Abidin Yılancı, yetkililerden yardım istiyor.
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