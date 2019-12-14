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  • Son Güncelleme: 15.12.2019 03:59

’yı ayağa kaldıran saldırı iddiası! Valilik açıklama yaptı

’nın Yazıhan ilçesinde Emniyet Müdürlüğüne silahlı saldırı iddiası güvenlik güçlerini alarma geçirdi. Malatya Valisi Aydın Baruş, Yazıhan İlçe Emniyet Amirliği binasına silahlı saldırı yapıldığına ilişkin bilgilerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Malatya’yı ayağa kaldıran saldırı iddiası!

Valisi Aydın Baruş, Yazıhan İlçe Emniyet Amirliği binasına silahlı saldırı yapıldığına ilişkin bilgilerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Vali Baruş, yaptığı açıklamada, sosyal medyada Yazıhan İlçe Emniyet Amirliği'ne silahlı saldırı düzenlendiğine yönelik paylaşımların bulunduğunu söyledi.

Bunların gerçeği yansıtmadığını belirten Baruş, "Yazıhan İlçe Emniyet Amirliği binası çevre nöbetçisi tarafından binayı gözetlediği düşünülen bir kişinin görülmesi üzerine caydırma amacıyla havaya ateş açılmıştır. Herhangi bir olumsuz durum meydana gelmemiştir. Şüpheli şahısı arama çalışmaları devam etmektedir." dedi.

Bu arada polis ekipleri Yazıhan İlçe Emniyet Amirliği binası çevresinde arama tarama çalışması yürütüyor.



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