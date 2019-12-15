85 yaşındaki Şahizar Nine, her gün 2 kilometre yol kat etti. Kursa gidip okuma-yazma öğrendi. Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, azmiyle gençlere taş çıkartan Şahizar Nine'yi Külliye'de ağırladı. Bursa Keles'te yaşayan Şahizar Yıltır (85), ilerleyen yaşına aldırmadı. Gençlerle birlikte köyde açılan kursa yazıldı. Karda kışta sabah erkenden evden çıktı. Titreye titreye yürüyüp 2 kilometrelik yolu aştı. Okuma-yazma öğrenmeyi başardı. Başkan Erdoğan, 85 yaşında okuma yazma öğrenen Şahizar Teyze'yi misafir etti
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