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85 yaşında okuma yazma öğrenen 'yi Başkan Erdoğan misafir etti

85 yaşındaki , her gün 2 kilometre yol kat etti. Kursa gidip okuma-yazma öğrendi. Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, azmiyle gençlere taş çıkartan Şahizar Nine'yi Külliye'de ağırladı.

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