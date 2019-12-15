Boşnaklar birbirini kesmiş de suçu Sırplar'a atmış.Maalesef büyük ödül kasabalılaşmış...Edebiyat ödülleri belirli bir düşünceye göre veriliyor. Mesela 'Katliam' denildiği zaman sadece Hristiyanlar'a yapılan katliam söz konusudur!