Boşnaklar birbirini kesmiş de suçu Sırplar'a atmış. Bunu ancak bir kasaba adamı söyler. Maalesef büyük ödül kasabalılaşmış...
Edebiyat ödülleri belirli bir düşünceye göre veriliyor. Mesela 'Katliam' denildiği zaman sadece Hristiyanlar'a yapılan katliam söz konusudur!
Edebiyat ödülleri belirli bir düşünceye göre veriliyor. Mesela 'Katliam' denildiği zaman sadece Hristiyanlar'a yapılan katliam söz konusudur!
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