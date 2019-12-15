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'dan Nobel skandalına sert tepki: Kasaba ödülü

Prof. Dr. , Nobel Edebiyat Ödülü'nün Srebrenitsa katliamının sorumlusu Sırp savaş suçlusu Miloşeviç’i savunan, Bosna soykırımını inkar eden Avusturyalı yazar Peter Handke’ye verilmesiyle ilgili olarak, “Edebiyat ödülleri maalesef belirli bir dünyanın belirli bir düşüncesine göre veriliyor. Maalesef büyük bir edebiyat ödülü kasabalılaşmış. Bu yüzden ona verilen Nobel'in de hiçbir anlamı olmaz” ifadelerini kullandı.

Nobel kasaba ödülü
Boşnaklar birbirini kesmiş de suçu Sırplar'a atmış. Bunu ancak bir kasaba adamı söyler. Maalesef büyük ödül kasabalılaşmış...



Edebiyat ödülleri belirli bir düşünceye göre veriliyor. Mesela 'Katliam' denildiği zaman sadece Hristiyanlar'a yapılan katliam söz konusudur!


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