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  • 14.12.2019 22:48
  • Son Güncelleme: 14.12.2019 22:48

ndan Alman televizyonu 'nin Atatürk ile ilgili skandal yayınına kınama

, Gazi 'e yönelik çirkin yayın yapan Alman Devlet Kanalı 'yi kınadı ve ilerleyen günlerde belgeli ve bilimsel bir açıklamada bulunulacağını açıkladı.

Türk Tarih Kurumundan skandal yayına kınama!

nun internet sitesinden yapılan açıklamada, geçtiğimiz günlerde Alman televizyonu tarafından milli mücadelenin önderi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi 'e yönelik asılsız iddialar içeren yayının, tarih biliminin gerçekleriyle ve basın etiğiyle uyuşmadığı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Atatürk'ün manevi şahsiyetine ve Türk toplumunun bütünlüğüne saldırı niteliği taşıyan bu yayın, kara propaganda amacıyla tarihin tahrif edilmesi siyasetinin yeni bir örneği olmuştur. Türk Tarih Kurumu olarak Atatürk'ün aziz hatırasına ve Türk milletinin değerlerine karşı saygısız bir tutum içeren bu tür faaliyetleri şiddetle kınıyoruz.

Konuyla ilgili geniş açıklamamız belgeli ve bilimsel bir üslupla, Atatürk'ün 'Tarih yazmak tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır' ifadesinde gösterdiği şekilde ortaya konulacaktır."

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