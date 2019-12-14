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  • Son Güncelleme: 14.12.2019 22:25

Başkan Erdoğan'dan 'in yeni Cumhurbaşkanı 'a tebrik telefonu

Başkan Erdoğan, 'in yeni Cumhurbaşkanı seçilen 'u telefonla arayarak tebrik etti. Başkan Erdoğan Tebbun’a başarı dileklerini iletti.

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