Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cezayir'deki seçim sonuçlarına göre yeni cumhurbaşkanı seçilen Abdulmecid Tebbun ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'u tebrik ederek başarı dileklerini iletti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cezayir'deki seçim sonuçlarına göre yeni cumhurbaşkanı seçilen Abdulmecid Tebbun ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'u tebrik ederek başarı dileklerini iletti.
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