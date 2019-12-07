Alman ARD’ye Atatürk tepkisi

AK Parti MYK'den sonra konuşan Sözcü Ömer Çelik, Alman ARD televizyonunun yaptığı skandala sert tepki gösterdi. Çelik, "Atatürk'ü Hitler'e benzeten yayını şiddetle kınıyoruz. Atatürk ve Alevi vatandaşlarımızı karşı karşıya getirmek üzere çirkin bir provokasyona imza atılıyor. Bu kuruluş, Atatürk'ün manevi şahsiyetinden ve milletimizden özür dilemelidir" dedi.
- Güncel
- 07.12.2019
- Gazete
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