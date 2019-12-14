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  • 14.12.2019 15:48
  • Son Güncelleme: 14.12.2019 15:53

'den "sınır nöbeti" paylaşımı: Eller tetikte, gözler ufukta

nın () hesabından "Eller tetikte, gözler ufukta" başlığı ile sınır nöbeti tutan askerlerin fotoğrafları paylaşıldı.

Eller tetikte, gözler ufukta

'nin Twitter hesabındaki paylaşımda, "Hudut kartallarımız, sınırlarımızın güvenliği için al sancağımızın dalgalandığı her yerde 7 gün 24 saat boyunca vatan nöbetine devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Fotoğraflarda, sınırda bulunan güvenlik duvarı üzerindeki Atatürk portresi ile Türk bayrakları da dikkati çekti.

Kısa sürede yüzlerce beğeni alan fotoğraflar, kullanıcılarından yoğun ilgi gördü.

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