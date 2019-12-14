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  • Son Güncelleme: 14.12.2019 16:44

Korkunç algının mağduru bu kez !

Sabah Gazetesi yazarı , bugünkü köşe yazısında merhum 'ın yönettiği adlı filmden bir kıssa anlatarak bugün ve AK Partililerin yaşadığı mağduriyeti gözler önüne serdi. Tuna, "Söz konusu film, "bozuk düzenin" müsebbibi olarak Erbakan'ın yayın organı dönemin 'sini işaret etmişti. Elbette bu korkunç bir algıdan ibaretti. Aynı algıya bugün AK Parti ve AK Partililer maruz kalıyor. Koca bir sosyoloji kimi kötü örnekler üzerinden mahkûm ediliyor." ifadelerini kullandı.

Korkunç algının mağduru bu kez AK Parti!
İşte 'nın o yazısı:

Merhum 'ın yönettiği adlı bir komedi filmi vardır, mutlaka izlemişsinizdir.
'in canlandırdığı "Yakup" evden takkesini alıp camiye giden güya çok "dindar" bir karakterdir.
Kendini dine vakfetmiştir adeta. Cami Yaptırma Derneği'nde çalışır, makbuz yazar, bağış toplar falan.
Kayınbiraderi Ali (İlyas Salman) başta olmak üzere herkesi dolandırır ve işi bankerliğe kadar vardırır.
Mürai, madrabaz, sahtekâr, rezil bir karakterdir.
O kadar ki Cami Yaptırma Derneği'ndeki halkın bağışlarını da üzerine geçirir, sırra kadem basar.
Hülasa, helal - haram nedir bilmez, yalancının dolandırıcının tekidir.

Bugünkü yazı yolculuğumuzda bu filmi durduk yere hatırlatmadık elbette bir nedeni var.



O da şudur:

Yakup (Şener Şen) sağa sola "Selâmün aleyküm" şeklinde selam vererek mahalle bakkalının yolunu tutar. "Selam" şeklinde mukabele edenlerden de huylanır, hatta kızar. Yaşam tarzlarına tahammül edemeyen, elinden gelse "selama" kadar karışacak olan iş bu Yakup bakkala girince "gazetem" diyerek gazetesini ister. Bakkal da şappadak gazetesini uzatır. Yakup gazetesini alır katlanmış şekilde ceketin cebine herkesin göreceği şekilde koyar. Eşzamanlı eli ayağı düzgün "aydınlanmış" bir yurdum insanı bakkala gelir, bir adet Cumhuriyet gazetesi alır gider. Yakup ona da tahammül edemez, burun kıvırır. "Bizim çocuğun okulunda öğretmen" der, "Bunlar yeni nesli yetiştirecek biz de göreceğiz..."

Madrabaz, mürai, sahtekâr, hilebaz, dolandırıcı, yalancı Yakup'un gazetesi mi?

'dir.

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