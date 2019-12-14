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  • Son Güncelleme: 14.12.2019 12:16

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Başkanı El-Sarraj ile görüştü

Mevlüt Çavuşoğlu, başkent Doha’da Başkanı Fayez El-Sarraj’la görüştü. Çavuşoğlu görüşmenin ardından Twitter hesabında yaptığı açıklamada, “’deki meşru hak ve çıkarlarımızı kararlılıkla korumaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu'ndan Katar'da kritik temas
Çavuşoğlu, resmi temasları kapsamında geldiği 'ın başkenti Doha'da Başkanı Fayez El-Sarraj'la ile biraraya geldi. Görüşmede, El-Sarraj ile Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası ele alındı. Çavuşoğlu görüşmenin ardından Twitter hesabında yaptığı açıklamada, "Doğu Akdeniz'deki meşru hak ve çıkarlarımızı kararlılıkla korumaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

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