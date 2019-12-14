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  • Son Güncelleme: 14.12.2019 12:55

'nin hizmetine bak! üniversitelilere dağıttı

'li tarafından üniversiteli gençlere ücretsiz dağıtılması, belediye meclisinde tartışmaya neden oldu. isim "Bu bizim toplumumuzun örf ve adetlerine uygun mudur?" diyerek tepki gösterdi.

'li 'nin meclis toplantısında tartışması yaşandı.

ÜNİVERSİTELİLERE ÜCRETSİZ PREZERVATİF
meclis üyeleri, üniversiteli gençlere ücretsiz prezervatif dağıtılmasının örf ve adetlere uygun olmadığını söyledi. CHP'li başkan ise uygulamanın doğruluğunu savundu.

AK Partili Meclis Üyesi Mehmet Emin Kurt, "Sağlık Daire Başkanlığımız sağ olsun gitti, Mersin Üniversitesi'nin içinde prezervatif dağıttı. Bu bizim toplumumuzun örf ve adetlerine uygun mudur?" diye sordu.

HİBE OLARAK GELDİ
Bunun üzerine Sağlık Daire Başkanı Dr. Hülya Atila, proje hakkında meclis üyelerine bilgi verdi. Atila, "HIV, AIDS alanında Mersin Üniversitesi, Birleşmiş Milletler ve özellikle de Sağlık Bakanlığı bizimle işbirliği protokolü yaptı. Burada kullanılan tüm materyaller belediye dışında bize hibe olarak geldi." şeklinde konuştu.

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KARTAL KARTAL

HA REZZİLLİK HA C H P ARADAKİ FARKI BULANA 1 ADET BALON..HEDİYE.............................

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cevapla 14.12.2019 12:38
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