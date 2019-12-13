Yerli projeler karara bağlandı Başkan Erdoğan'ın liderliğinde yapılan Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı'nda, Türkiye'nin tam bağımsız savunma sanayii yolunda kararlı bir şekilde yoluna devam edeceği vurgusu yapıldı. Toplantıda, TSK ve güvenlik birimlerinin kullandığı yerli ve milli sistemlere yenilerini eklemeye yönelik çeşitli projeler karara bağlandı.

Başkan Erdoğan'ın liderliğinde yapılan Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı'nda, Türkiye'nin tam bağımsız savunma sanayii yolunda kararlı bir şekilde yoluna devam edeceği vurgusu yapıldı. Toplantıda, TSK ve güvenlik birimlerinin kullandığı yerli ve milli sistemlere yenilerini eklemeye yönelik çeşitli projeler karara bağlandı. TÜM MANŞETLER