Türkiye’nin yeri doldurulamaz

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşmesinin ardından Brüksel'deki karargahta basın toplantısı yaptı: Hiçbir ülke DEAŞ'la mücadelede Türkiye'nin yerini dolduramaz. Jeostratejik olarak iki kıtaya uzanan Türkiye boğazları kontrol ediyor. İstikrarsız bir bölgede DEAŞ'la mücadele ediyor.
- Güncel
- 13.12.2019
- Gazete
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