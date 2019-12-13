ABD Senatosu'nda yapılan oylama ile 1915 olaylarını soykırım olarak niteleyen ile sözde Ermeni tasarısı kabul edildi. Tasarı önümüzdeki süreçte ABD Başkanı Trump'a gönderilecek. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Kabul edilen tasarı ikili ilişkilerin geleceğini tehlikeye atıyor" dedi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın da "Bu karar yok hükmündedir" dedi.
- Güncel
- 13.12.2019
- Gazete
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