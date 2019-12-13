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’nin skandal kararına tepki

Senatosu'nda yapılan oylama ile 1915 olaylarını soykırım olarak niteleyen ile sözde Ermeni tasarısı kabul edildi. Tasarı önümüzdeki süreçte ABD Başkanı Trump'a gönderilecek. Başkanı , "Kabul edilen tasarı ikili ilişkilerin geleceğini tehlikeye atıyor" dedi. da "Bu karar yok hükmündedir" dedi.

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