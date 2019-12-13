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  • 13.12.2019 17:17
  • Son Güncelleme: 13.12.2019 17:23

'den flaş açıklaması: Anlaşma çok yakın

’nin, ’dan ikinci kez hava savunma sistemleri almak için anlaşma yapmaya çok yakın olduğu belirtildi. Reuters, anlaşmanın nisan ayından önce, ilk alınan S-400’ler kullanıma hazır hale geldiğinde imzalanabileceğini belirtti.

'Türkiye ile Rusya ikinci S-400 anlaşmasına çok yakın'

Reuters haber ajansının aktardığına göre, Ankara'da bir grup gazeteciye açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Başkanı , ile arasında, ikinci parti sistemlerinin ortak üretimi ve teknoloji transferi konusundaki görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Reuters, anlaşmanın nisan ayından önce, ilk alınan S-400'ler kullanıma hazır hale geldiğinde imzalanabileceğini belirtti.

Öte yandan İsmail Demir, Ankara'nın ABD yapımı Patriotları almakla hâlâ ilgilendiğini ve müzakereler için bir ön koşulu olmadığını da aktardı. Washington'ın Türkiye'nin S-400 alımına karşı çıkması iki müttefiki arasında kriz yaratmıştı.

Rus yapımı S-400 hava savunma sisteminin teslimatına temmuz ayında başlanmıştı. Milli Savunma Bakanlığı 12 Temmuz'da, ilk parçaların Türkiye'ye ulaştığını açıklamıştı.

S-400 savunma sisteminin ikinci batarya malzemeleri de Türkiye'ye eylül ayında ulaşmıştı. Milli Savunma Bakanlığı, S-400 sisteminin Nisan 2020'de faal hale gelmesinin planladığını bildirmişti.

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