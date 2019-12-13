İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı televizyon programında 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın kuracağı partiler sizden 20 milletvekili isterse, verir misiniz?' sorusuna "Biz böyle bir yoldan geçtiğimiz için elbette evet derim" şeklinde cevap vermişti.

"MİLLETVEKİLİ MİLLETİN VEKİLİDİR. ALINIP SATILAMAZ"

Akşener'in skandal açıklamasına bir tepki de AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan geldi. Mehmet Muş, twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Çok talihsiz bir açıklama. Milletvekili milletin vekilidir. Alınıp-satılmaz" şeklinde cevap verdi.

YETER Kİ AK PARTİ'YE MUHALEFET OLACAK PARTİ SAYISI YÜKSELSİN!

17 yıldır devleti en iyi şekilde yöneten AK Parti ve Başkan Erdoğan'a muhalif olmak için elinden gelen CHP, Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde İYİ Parti'ye 15 milletvekili vererek Meclis'e girmesini sağlamıştı. İttifakı CHP sayesinde Meclis'e girebilen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in aynı taktiği Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın kurduğu partiler için de yapacağını söylemesi, bir çeteleşme olduğunu kanıtladı.