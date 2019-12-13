Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi yaptı.
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Lavrov ikili konular ve bölgesel meseleleri ele aldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi yaptı.
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Lavrov ikili konular ve bölgesel meseleleri ele aldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.