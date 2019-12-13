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  • Son Güncelleme: 13.12.2019 11:40

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lavrov ile görüştü

Son dakika... Bakan Çavuşoğlu, ile telefon görüşmesi yaptı. Çavuşoğlu ile Lavrov ikili konular ve bölgesel meseleleri ele aldı.

Çavuşoğlu'ndan kritik temas

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ile telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Lavrov ikili konular ve bölgesel meseleleri ele aldı.

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