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  • Son Güncelleme: 13.12.2019 13:02

'den mezar yerlerine de ! 34 bin liraya yükseldi

(), 2020 yılı ücret tarifelerini belirledi. İSPARK, hal ve Darülaceze ücretlerine yüzde 15'e yapılan ile birlikte mezar ve cenaze hizmetlerine de zam yapıldığı ortaya çıktı. Buna göre Zincirlikuyu ve Karacaahmet'te boş mezar yerleri 34 bin lira olurken, tabutlu defin ücreti 300 TL'den 350 TL'ye yükseltildi.

İBB'den mezar yerlerine de büyük zam!

tarafından hazırlanan 2020 fiyat tarifelerinde mezar ve cenaze hizmetlerine de yapıldı. Buna göre tabutlu defin ücreti 300 TL'den 350 TL'ye yükseltildi. Karacaahmet, Çengelköy, Nakkaştepe'nin içinde bulunduğu 1'inci bölge mezarlıklarda boş mezar yeri bedeli 30 bin TL'den 34 bin TL'ye yükseldi. İkinci grupta yer alan İçerenköy, Pendik, gibi ilçelerdeki boş mezarlık bedeli 12 bin TL'den 14 bin TL'ye yükseldi. Tuzla, Ümraniye, Çekmeköy gibi ilçelerdeki ek mezarlık fiyatları 4 bin TL'den 4 bin 500 TL'ye yükseldi. Azınlık gruplarının defnedildiği mezarlık fiyatları ise 6 bin 500 TL'den 7 bin 150 TL'ye çıktı.

ZİNCİRLİKUYU'NDA 34 BİN LİRA
'nda Zincirlikuyu, Ulus, Rumelihisarı (Aşiyan), Abide-i Hürriyet, Nafibaba gibi mezarlıklardaki fiyatlar ise 30 bin TL'den 34 bin TL'ye cenazenin yanındaki boş yerin bedeli ise 15 bin TL'den 17 bin TL'ye yükseldi. Sütlüce, Kağıthane merkez, Hasdal, İstinye gibi 2'nci bölge mezarlıklardaki bedel de 'daki ikinci bölge mezarlık fiyatları ile eşit tutuldu. Kilyos, Ayazağa, Büyükçekmece, Habipler, Cebeci gibi yerlerdeki 3'üncü bölge mezarlık fiyatları da 4 bin liradan 4 bin 500 liraya yükseldi.

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