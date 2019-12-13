İBB’den yine büyük zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2020 yılı ücret tarifelerini belirledi. Büyük İstanbul Otogarı'nda taksicilerin aylık abonman ücreti 500 liradan 600 liraya çıkarıldı. Yol kenarı otoparkları 1. bölgede 0-1 saat arası 12 liradan 14 liraya yükseldi. Hal giriş fiyatlarında ise tırlar için 1 saatlik 14 lira olan ücret 16 liraya, otomobiller 8 liradan 9 liraya, kamyon ve otobüsler için ise 10 liradan 11,5 liraya çıkarıldı.
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