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(), 2020 yılı ücret tarifelerini belirledi. 'nda taksicilerin aylık abonman ücreti 500 liradan 600 liraya çıkarıldı.

İBB’den yine büyük zam
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (), 2020 yılı ücret tarifelerini belirledi. 'nda taksicilerin aylık abonman ücreti 500 liradan 600 liraya çıkarıldı. Yol kenarı otoparkları 1. bölgede 0-1 saat arası 12 liradan 14 liraya yükseldi. Hal giriş fiyatlarında ise tırlar için 1 saatlik 14 lira olan ücret 16 liraya, otomobiller 8 liradan 9 liraya, kamyon ve otobüsler için ise 10 liradan 11,5 liraya çıkarıldı.

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