En cani fuhuş çetesi çökertildi! İlişkiyi kabul etmeyince kaynar suyla...

İstanbul'da yurtdışından çeşitli yollarla yabancı uyruklu kadınları kandırarak getiren ve zorla fuhuş yaptıran fuhuş çetesine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 21 yabancı uyruklu kadın kurtarılırken 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere yapılan operasyon kameralara yansıdı.



Türkiye'den sınır dışı edilmek üzere Silivri'de bulunan İl Göç İdaresine ait merkeze gönderilen iki kadının, buradaki psikologlar eşliğinde verdikleri ifadelerinde, Türkiye'ye birkaç gün önce geldiklerini ve kendilerine zorla fuhuş yaptırıldığını anlattı. Bu bilgi üzerine polis ekipleri iki Özbekistan uyruklu kadının ifadesini alarak çalışma başlattı. Kadınlar ifadelerinde Türkiye'de çalışmak vaadiyle davet edildiklerini, bu nedenle geldiklerini söyledikleri, kendilerini havalimanında karşılayan çete üyelerinin önce kuaföre, ardından da AVM'lere götürerek kıyafet aldıklarını, sonra fotoğraf çekimi yaptırdıklarını anlattı.