Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Aralık 2019 Pazar günü saat 21.00'de "BAŞKAN ERDOĞAN ile GÜNDEM ÖZEL" programıyla ile A Haber ekranlarına konuk olacak ve Türkiye ile dünya gündemine dair önemli açıklamalar yapacak.
ORTAK YAYIN OLACAK
"Başkan Erdoğan ile Gündem Özel" programı A Haber- Atv-A Para-ANews-A2-A Haber Radyo ortak yayınıyla tüm Türkiye'ye ulaşacak.
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