Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 13.12.2019 17:12
  • Son Güncelleme: 13.12.2019 17:12

Başkan Erdoğan pazar günü 'e konuk oluyor

Başkan , 15 Aralık 2019 Pazar günü saat 21.00'de 'e konuk olacak. Başkan Erdoğan'ın Türkiye ve dünya gündemine dair önemli açıklamalar yapması bekleniyor.

Başkan Erdoğan A Haber'e konuk oluyor

Başkan , 15 Aralık 2019 Pazar günü saat 21.00'de "BAŞKAN ERDOĞAN ile GÜNDEM ÖZEL" programıyla ile ekranlarına konuk olacak ve Türkiye ile dünya gündemine dair önemli açıklamalar yapacak.

ORTAK YAYIN OLACAK
"Başkan Erdoğan ile Gündem Özel" programı A Haber- Atv-A Para-ANews-A2-A Haber Radyo ortak yayınıyla tüm Türkiye'ye ulaşacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriBaşkan Erdoğan pazar günü A Haber'e konuk oluyor
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri