Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Aralık 2019 Pazar günü saat 21.00'de "BAŞKAN ERDOĞAN ile GÜNDEM ÖZEL" programıyla ile A Haber ekranlarına konuk olacak ve Türkiye ile dünya gündemine dair önemli açıklamalar yapacak.

ORTAK YAYIN OLACAK

"Başkan Erdoğan ile Gündem Özel" programı A Haber- Atv-A Para-ANews-A2-A Haber Radyo ortak yayınıyla tüm Türkiye'ye ulaşacak.