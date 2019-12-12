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  • 12.12.2019 14:52
  • Son Güncelleme: 12.12.2019 15:46

Son dakika: Bakan Albayrak duyurdu! Sosyal konut için başvuru tarihleri belli oldu

Son dakika haberine göre , sosyal konutlar için başvuruların 15 Aralık-15 Ocak tarihleri arasında yapılacağını söyledi.

, sosyal konut projesine ilişkin detayı açıkladı. Bakan Albayrak başvuruların 15 Aralık -15 Ocak tarihleri arasında alınacağını söyledi.

240 ay vade ile yüzde 10'u peşin aylık 894 lira ödemeyle evlere sahip olunacak. 2+1 ve 3+1 evler sahiplerine 1-1.5 yıl içinde teslim edilecek.

2+1 konutlar 140-180 bin lira fiyat aralığında, 3+1 konutlar 160-210 bin lira fiyat aralığında satışa sunulacak.

Bakan Albayrak, "Yatay ve şehirlere uygun mimaride, sosyal donatıları ile 81 ilimizin tamamında gerçekleşecek bu proje ile inşallah tüm dar gelirli vatandaşlarımızı konut sahibi yapacağız." ifadelerini kullandı.

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