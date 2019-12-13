Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 13.12.2019 15:09
  • Son Güncelleme: 13.12.2019 15:18

Son dakika: 'dan 'nun kararına tepki: Son derece temelsiz

Son dakika... Akar, kararına ilişkin "Bu tarihi konuda siyasilerin karar alması veya birtakım iddialarda bulunması son derece temelsizdir" dedi.

Bakan Akar'dan ABD Senatosu'nun kararına tepki

Hulusi Akar, 'nun skandal kararına ilişkin "Bu tarihi konuda siyasilerin karar alması veya birtakım iddialarda bulunması son derece temelsizdir" dedi.

HERKES GÖRECEKTİR!
Akar, söz konusu karar için "Arşivlere bakın, tarihi tertemiz bu milletin hiçbir şekilde böyle bir şeyle ilgisinin bulunmadığını herkes görecektir." ifadelerini kullandı.



LİBYA İLE MUTABAKAT
Akar, ile yapılan anlaşmaya yönelik tartışmalara ilişkin ise "Libya ile mutabakat üçüncü ülkelerin hak ve hukukuna tecavüz değil. Sadece uluslararası hukuktan kaynaklanan hakkımızı koruyor, kolluyoruz." değerlendirmesini yaptı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Bakan Akar'dan ABD Senatosu'nun kararına tepki: Son derece temelsiz
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri