Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Senatosu'nun skandal kararına ilişkin "Bu tarihi konuda siyasilerin karar alması veya birtakım iddialarda bulunması son derece temelsizdir" dedi.



HERKES GÖRECEKTİR!

Akar, söz konusu karar için "Arşivlere bakın, tarihi tertemiz bu milletin hiçbir şekilde böyle bir şeyle ilgisinin bulunmadığını herkes görecektir." ifadelerini kullandı.







LİBYA İLE MUTABAKAT

Akar, Libya ile yapılan anlaşmaya yönelik tartışmalara ilişkin ise "Libya ile mutabakat üçüncü ülkelerin hak ve hukukuna tecavüz değil. Sadece uluslararası hukuktan kaynaklanan hakkımızı koruyor, kolluyoruz." değerlendirmesini yaptı.