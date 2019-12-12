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İstanbul'da gaybubet operasyonu

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "gaybubet evi" olarak adlandırdığı 33 hücre evine yapılan eş zamanlı operasyonda, aranan 22 kişi yakalandı. Evlerden; 350 bin liraya denk gelen miktarda dolar, avro, bir miktar ziynet eşyası ile 43 adet 1 dolarlık banknot çıktı.

Gaybubet operasyonu
İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "gaybubet evi" olarak adlandırdığı 33 hücre evine yapılan eş zamanlı operasyonda, aranan 22 kişi yakalandı. Evlerden; 350 bin liraya denk gelen miktarda dolar, avro, bir miktar ziynet eşyası ile 43 adet 1 dolarlık banknot çıktı.

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