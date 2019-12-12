İstanbul'da gaybubet operasyonu İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "gaybubet evi" olarak adlandırdığı 33 hücre evine yapılan eş zamanlı operasyonda, aranan 22 kişi yakalandı. Evlerden; 350 bin liraya denk gelen miktarda dolar, avro, bir miktar ziynet eşyası ile 43 adet 1 dolarlık banknot çıktı.

İ stanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "gaybubet evi" olarak adlandırdığı 33 hücre evine yapılan eş zamanlı operasyonda, aranan 22 kişi yakalandı. Evlerden; 350 bin liraya denk gelen miktarda dolar, avro, bir miktar ziynet eşyası ile 43 adet 1 dolarlık banknot çıktı. TÜM MANŞETLER