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  • Son Güncelleme: 12.12.2019 15:55

için kar yağışı açıklaması: Aralık ayında...

'da yaşayan milyonlar bu sene ilk karın ne zaman yağacağını oldukça merak ediyor. Yapılan açıklamalar ise pek iç açıcı değil. Bu bağlamda geçen yıl 12 Aralık'ta lapa lapa kar yağarken bu yıl İstanbul’da hava 9 derece ve güneşli seyretti. Geçen yıl, lapa lapa kar yağışının görüntülendiği insanların yürümekte dahi zorlandığı Beylikdüzü metrobüs üst geçidinde bugün güneşli hava altında yürüyenler görüntülendi. Kar, bir yağış biçimidir. Kar bulutlarda bulunan su taneciklerinin aşırı soğuk ile karşılaşması sonucu kristalleşerek oluşmasıdır. Peki İstanbul'a ilk kar ne zaman, hangi tarihte yağacak? İşte İstanbul raporu...

İstanbul için kar yağışı açıklaması: Çok düşük ihtimal…

İstanbul'a ilk kar ne zaman yağacak? İstanbul kar yağışı için son dakika tarih ile ilgili gelişmeler oldukça merak edildi. İstanbul Üniversitesi Uçak ve Uzay Mühendisliği Meteoroloji Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Hüseyin Toros, son 9 yılın en sıcak ve kurak aylar olarak tarihe geçtiğini belirterek, şunları söyledi: İstanbul'da geçen yıl mevsimin ilk karı bugün düşmüştü. Lapa lapa kar yağışının görüntülendiği yerlerde bugün güneşli havanın keyfini çıkaranlar vardı. Prof. Dr. Hüseyin Toros, "Aralık ayında kar yağışı ihtimali çok düşük" dedi.

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