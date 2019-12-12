İstanbul'a ilk kar ne zaman yağacak? İstanbul kar yağışı için son dakika tarih ile ilgili gelişmeler oldukça merak edildi. İstanbul Üniversitesi Uçak ve Uzay Mühendisliği Meteoroloji Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Hüseyin Toros, son 9 yılın en sıcak ve kurak aylar olarak tarihe geçtiğini belirterek, şunları söyledi: İstanbul'da geçen yıl mevsimin ilk karı bugün düşmüştü. Lapa lapa kar yağışının görüntülendiği yerlerde bugün güneşli havanın keyfini çıkaranlar vardı. Prof. Dr. Hüseyin Toros, "Aralık ayında kar yağışı ihtimali çok düşük" dedi.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ