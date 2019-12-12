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  • 12.12.2019 16:01
  • Son Güncelleme: 12.12.2019 16:01

Bakan Akar Savunma Bakanı Bright Rwamirama ile bir araya geldi

haberine göre , ’da bulunan Savunma Bakanı Bright Rwamirama ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasındaki askeri, bölgesel ve savunma sanayi iş birliği konuları ele alındı.

Ankara'da kritik temas

, 'da bulunan Savunma Bakanı Bright Rwamirama'yı askeri törenle karşıladı. Konuk Bakan Rwamirama'nın, Bakanlık özel defterini imzalamasının ardından iki bakan görüşme gerçekleştirdi.



Görüşmede, iki ülke arasındaki askeri, bölgesel ve savunma sanayi iş birliği konuları ele alındı.

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