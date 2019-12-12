Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ankara'da bulunan Uganda Savunma Bakanı Bright Rwamirama'yı askeri törenle karşıladı. Konuk Bakan Rwamirama'nın, Bakanlık özel defterini imzalamasının ardından iki bakan görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede, iki ülke arasındaki askeri, bölgesel ve savunma sanayi iş birliği konuları ele alındı.
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