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  • 12.12.2019 15:34
  • Son Güncelleme: 12.12.2019 15:34

Türk arkadaşını öldürdü! Kan donduran detaylar!

Tatil için geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin () tatil şehri Girne'de denize düşerek kaybolduğu açıklanan 'ın (25) arkadaşı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Mahkeme soruşturmanın devam etmesi amacıyla 8 gün gözaltı süresi verdi.

Olay, 5 Aralık'ta Girne'de meydana geldi. Tatil için Kahramanmaraş'tan Girne'ye gelen Halil Karakız, sabah saatlerinde arkadaşı Arif Göçek ile birlikte Girne Antik Limanı'na gitti. İkili arasında nedeni bilinmeyen bir şekilde tartışma çıktı. Tartışma uzayınca Gökçe, Karakız'ın kafasına taş ile vurdu, daha sonra kendisini denize attı.

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