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  • 12.12.2019 09:16
  • Son Güncelleme: 12.12.2019 09:16

'nin sistemi hacklendi!

Yerel seçimlerde yönetimine geçen ’nde skandal bir olay yaşandı. sisteminin hacklendiğini açıklayan Küçükçekmece Belediyesi, "SMS sistemimiz ile ilgili bir sorun yaşanmaktadır” açıklamasında bulundu.

CHP'li belediyenin SMS sistemi hacklendi!

'nin sistemi gece yarısı ya uğradı. Siber saldırıyı gerçekleştirenler belediyenin SMS sistemini çökerterek tüm numaralara hacklendiğine dair mesaj gönderdi.

Belediye, olayın ardından sosyal medya üzerinden açıklamada bulundu. Belediye yaptığı açıklamada "SMS sistemimiz ile ilgili bir sorun yaşanmaktadır." dedi.

Küçükçekmece Belediyesi'nin yaptığı paylaşımı şu şekilde:
"SMS sistemimiz ile ilgili bir sorun yaşanmaktadır. İlginiz, hassasiyetiniz ve uyarılarınız için çok teşekkür ederiz. Konuyu hızlı bir şekilde çözmek için çalışıyoruz."

SMS SİTEMİNDEKİ NUMARALAR ELE GEÇİRİLDİ
Öte yandan hackerlar belediyeye ait SMS sistemini ele geçirmesi ile birlikte kayıtlı olan numaralara da ulaştı. Belediye adına tüm numaralara SMS gönderen hackerlar, kullanıcılara İngilizce mesaj attı.

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