Rus uçak gemisinde yangın! Yaralılar var!

Rus Donanması'na ait tek uçak gemisi Admiral Kuznetsov'da çıkan yangın sonucu 3 kişi yaralandı.
Admiral Kuznetsov uçak gemisinin Barents Denizi Limanı'nda demirli bulunduğu, onarım çalışmaları esnasında yangın çıktığı belirtildi.
Elektrik odasında başladığı belirtilen yangına itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği aktarıldı.
Admiral Kuznetsov uçak gemisinin Barents Denizi Limanı'nda demirli bulunduğu, onarım çalışmaları esnasında yangın çıktığı belirtildi.
Elektrik odasında başladığı belirtilen yangına itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği aktarıldı.
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