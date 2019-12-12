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  • 12.12.2019 11:47
  • Son Güncelleme: 12.12.2019 11:47

Rus uçak gemisinde ! Yaralılar var!

Son dakika haberine göre ’nın uçak gemisinde onarım çalışmaları esnasında çıkması sonucu 3 kişinin yaralandığı açıklandı.

Rus uçak gemisinde yangın! Yaralılar var!
Rus Donanması'na ait tek uçak gemisi 'da çıkan sonucu 3 kişi yaralandı.

Admiral Kuznetsov uçak gemisinin Barents Denizi Limanı'nda demirli bulunduğu, onarım çalışmaları esnasında yangın çıktığı belirtildi.

Elektrik odasında başladığı belirtilen yangına itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği aktarıldı.

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