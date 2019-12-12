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’ye yaptırım resti

2019 yılının son kabine toplantısı Başkan Erdoğan'ın başkanlığında yapıldı. Zirve sonrası , 'nin 'ye yaptırım kararı ile ilgili soruya "ABD Kongresi'nden geçse de geçmese de 'le ilgili süreç devam edecek. S-400'ler alındı, o iş bitti" dedi.

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