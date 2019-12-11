Milli Savunma Bakanlığı'ndan Barış Pınarı Harekatı bölgesiyle ilgili önemli açıklama geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Elektrik, su, okul, hastane, yol ve insani yardım malzemesi gibi ihtiyaçları karşılanmaya devam eden Barış Pınarı Bölgesi'ndeki Suriyeli kardeşlerimize, Sağlık Bakanlığı ile koordineli şekilde göz sağlığı için tarama hizmetine başlandı." denildi.









