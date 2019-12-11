Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 11.12.2019 14:22
  • Son Güncelleme: 11.12.2019 14:54

Son dakika: 'den Harekatı bölgesiyle ilgili flaş açıklama

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında "Elektrik, su, okul, hastane, yol ve malzemesi gibi ihtiyaçları karşılanmaya devam eden Bölgesi’ndeki Suriyeli kardeşlerimize, ile koordineli şekilde göz sağlığı için tarama hizmetine başlandı." denildi.

MSB'den Barış Pınarı bölgesiyle ilgili flaş açıklama

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Harekatı bölgesiyle ilgili önemli açıklama geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Elektrik, su, okul, hastane, yol ve insani yardım malzemesi gibi ihtiyaçları karşılanmaya devam eden Barış Pınarı Bölgesi'ndeki Suriyeli kardeşlerimize, Sağlık Bakanlığı ile koordineli şekilde göz sağlığı için tarama hizmetine başlandı." denildi.




kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: MSB'den Barış Pınarı Harekatı bölgesiyle ilgili flaş açıklama
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri