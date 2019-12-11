Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 11.12.2019 14:14
  • Son Güncelleme: 11.12.2019 14:46

Valiliği'nden flaş yağış açıklaması! Saat verdi!

'nin için kırmızı alarm vermesinin ardından Valilik'ten de bir açıklama geldi. Antalya Valiliği "Bugün 18.00 ile sabah 08.00 arasında yağış miktarının artacağını bekliyoruz. Hem büyükşehir belediyemizin hem diğer kamu kuruluşlarımızın teyakkuzu devam edecek" ifadelerini kullandı.

Antalya Valisi'nin açıklamaları şöyle;

Bugün 18.00 ile sabah 08.00 arasında yağış miktarının artacağını bekliyoruz. Hem büyükşehir belediyemizin hem diğer kamu kuruluşlarımızın teyakkuzu devam edecek. Biz bu binada vali yardımcımızın başkanlığında hem büyükşehir belediyemiz, hem de 7 ilçe belediyemizden görevliler, kara yollarımız ile bir kriz merkezi oluşturduk. Olayı yakından takip ediyoruz. Bu gece de takibimiz devam edecek.

Vatandaşlarımızın duyarlı olmasına ihtiyaç var. özellikle gece saatlerinde, su basması tehlikesine karşı tedbirli olmasını, uyanık olmasını öneriyoruz.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriAntalya Valiliği'nden flaş yağış açıklaması! Saat verdi!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri