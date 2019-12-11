12 Aralık son dakika yargı paketi ve af yasası haberleri vatandaşlar tarafından yakından izleniyor. Af yasası ve 2. yargı paketi maddeleri ise oldukça merak ediliyor. İşte, af yasası ceza indirimi bugün gelen son haberler. Özellikle af yasası kimleri kapsayacak araştırması vatandaşların gündeminde. Ceza infaz kanunundaki değişiklik teklifi ya da kamuoyundaki yaygın kullanımıyla "af yasası" ile ilgili merak ettikleriniz haberimizde. Terör suçları, kadın ve çocuğa şiddet, cinsel istismar ve mükerrer suçlar. Adalet Bakanlığı kaynakları Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde İnfaz Kanunu ile ilgili bir değişiklik yer almadığına dikkat çekiyor.



AF YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK?

39 maddelik ilk yargı paketi geçtiğimiz gün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Şimdi gözler ikinci yargı paketine çevrildi. 30 maddeden oluşan ikinci yargı paketi TBMM Başkanlığı'na sunulacak. İkinci yargı paketinin 2019 aralık ayı içerisinde Meclis'e geleceği kulislerde konuşuluyor. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, ikinci pakete ilişkin takvimin belli olup olmadığının sorulması üzerine, tarihin Meclisin gündemi ve yoğunluğuna bağlı olarak netleşeceğini kaydetti. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, af teklifinin ikinci infaz paketiyle Aralık ayında Meclis'e geleceğini söylemişti.

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