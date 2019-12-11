Kimlik, pasaport ve ehliyet değişimi için vatandaşlar arama motorunda araştırmalarını yoğunlaştırdılar. Yeni yıla sayılı günler kala kimlik değişimi yapmak isteyenler bu işlem için son günün ne zaman olduğunu öğrenmek istiyor. Kimlik değişimi son tarih haberimizde yer alıyor.

Kimlik ve ehliyet yenilemek için ilk olarak randevu almanız gerekiyor. Kimlik ve ehliyet başvuruları için randevu.nvi. gov.tr internet adresi üzerinden ya da Alo 199 numaralı çağrı merkezinden randevu alınabiliyor. Kimliklerini henüz yenilemeyenler için son başvuru tarihi 2023 sonu son tarihtir, ehliyet için de 2020'nin sonuna kadar süre bulunuyor.

KİMLİK VE EHLİYET YENİLEME İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

Kimliğini değiştirmeyenler vatandaşların 2023 yılına kadar, ehliyet belgesini yenilemeyenler vatandaşların ise 2020'nin sonuna kadar süreleri bulunuyor.

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