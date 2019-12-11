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Yeni yılın ilk günlerinde İstanbul'da buluşacak olan Cumhurbaşkanı ve Rusya lideri , öncesinde telefon diplomasisiyle temaslarda bulunacak. Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov dün, iki liderin yakın zamanda telefonda 'yı konuşacağını söyledi.

Libya görüşmesi
Yeni yılın ilk günlerinde İstanbul'da buluşacak olan Cumhurbaşkanı ve Rusya lideri , öncesinde telefon diplomasisiyle temaslarda bulunacak. Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov dün, iki liderin yakın zamanda telefonda Libya'yı konuşacağını söyledi.

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