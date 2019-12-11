Libya görüşmesi

Yeni yılın ilk günlerinde İstanbul'da buluşacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya lideri Vladimir Putin, öncesinde telefon diplomasisiyle temaslarda bulunacak. Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov dün, iki liderin yakın zamanda telefonda Libya'yı konuşacağını söyledi.
- Güncel
- 11.12.2019
- Gazete
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