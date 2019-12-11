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  • Son Güncelleme: 11.12.2019 20:32

'li partisinden istifa etti

'li Bekirhan Beldesi Belediye Başkanı partisinden istifa etti. Karabulut, "HDP'nin bölgemizdeki siyaseti, ailemize ve halkımıza ters düşüyor. HDP'den istifa ettim. Partiyle hiçbir bağım kalmamıştır." ifadelerini kullandı.

HDP'li isim bu sözlerle istifa etti

Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Bekirhan Beldesi Belediye Başkanı , partisinden istifa etti.

Fırat Karabulut, istifasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Genç yaşta olmama rağmen siyasete ilk kez atıldım ve başarıya ulaştım. 8 aylık süre içinde HDP'nin parti tüzüğünde çeşitli uyuşmazlıklarla karşılaştım ve HDP'nin bölgemizdeki siyaseti, ailemize ve halkımıza ters düşüyor. HDP'den istifa ettim. Partiyle hiçbir bağım kalmamıştır. Bağımsız olarak Bekirhan halkına hizmet etmeye devam edeceğim" dedi.

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