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'nün yapılanması davasında önemli gelişme! Cezaları belli oldu...

'nün  yapılanmasına ilişkin davada mütalaasını açıklayan savcı, eski futbolcular ile 'in örgüt üyeliği suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapse çarptırılmasını talep etti. İtirafçı olan , ve hakkında ise etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması talep edildi.

Cezaları belli oldu
FETÖ'nün yapılanmasına ilişkin davada mütalaasını açıklayan savcı, eski futbolcular ile 'in örgüt üyeliği suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapse çarptırılmasını talep etti. İtirafçı olan Bekir İrtegün, Uğur Boral ve Ömer Çatkıç hakkında ise etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması talep edildi.

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