FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada mütalaasını açıklayan savcı, eski futbolcular Zafer Biryol ile Ersin Güreler'in örgüt üyeliği suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapse çarptırılmasını talep etti. İtirafçı olan Bekir İrtegün, Uğur Boral ve Ömer Çatkıç hakkında ise etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması talep edildi.
- Güncel
- 11.12.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.