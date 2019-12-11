Antalya hava durumu son dakika! Antalya'da 12 Aralık Perşembe yarın okullar tatil mi? Antalya Valiliği ve MEB açıklaması geldi mi? Soruları şuan en fazla sorulanlar arasında. Meteoroloji'den yapılan açıklamada Antalya için kırmızı kod alarmı verildi. Türkiye'de ilk kez verilen alarm vatandaşları endişelendirmeyi başarıyor. Antalya Meteoroloji Bölge Müdürü Davut Öztürk "Kırmızı kod çok tehlikeli bir meteorolojik hadiseyi gösteriyor. Antalya için büyük çapta hasar olabileceğini ve geniş alanların meteorolojik hadiseden etkilenebileceğini söylüyoruz" dedi. Vatandaşlar konuyla ilgili araştırma yapıyor. Güncel meteorolojik koşullar ve tahminlerin sıklıkla takip edilmesi gerekiyor.

ANTALYA'DA 12 ARALIK PERŞEMBE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Antalya'da okulların tatil olup olmadığı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

Antalya Valiliği'nden flaş yağış açıklaması! Saat verdi!

Meteoroloji'nin Antalya için kırmızı alarm vermesinin ardından Valilik'ten de bir açıklama geldi. Antalya Valiliği "Bugün 18.00 ile sabah 08.00 arasında yağış miktarının artacağını bekliyoruz. Hem büyükşehir belediyemizin hem diğer kamu kuruluşlarımızın teyakkuzu devam edecek" ifadelerini kullandı.