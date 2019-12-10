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  • Son Güncelleme: 10.12.2019 15:08

- anlaşması 'ı çıldırttı! 'ye taşıdıklarını duyurdular!

ve arasında yapılan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasından rahatsız olan , durumu ’e sunduğunu açıkladı.

Türkiye-Libya anlaşması Yunanistan'ı çıldırttı!

'da hükümet sözcüsü Stelios Petsas ülkesinin, ve arasında yapılan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasına ilişkin itirazlarını 'e sunduğunu duyurdu.

Türkiye'nin tarihi hamlesi ile paniğe kapılan Yunanistan, Türkiye'nin Libya ile imzaladığı muhtıranın geçersiz olduğunu ve kötü niyetle yapıldığını savundu.

Türkiye-Libya Muhtırası'nın bölgedeki istikrara zarar vereceğini söyleyen Yunanistan, Avrupa Birliği'ne Türkiye ve Libya'ya yaptırım uygulaması çağrısında bulundu.

NE OLMUŞTU?
Türkiye ile Libya'daki UMH arasında 27 Kasım'da "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalanmıştı.

Yunanistan, Türkiye ile 'deki deniz yetki alanları sınırlandırması konusunda anlaşma imzalayan Libya'nın Atina Büyükelçisi'ni sınır dışı etme kararı almıştı.

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