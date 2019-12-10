Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 10.12.2019 10:33
  • Son Güncelleme: 10.12.2019 10:35

Son dakika: 'da operasyonu! Gözaltı kararı olan 13 kişiden 10'u yakalandı

Son dakika... 'da, 'nün idari yargı ve iki bakanlıktaki yapılanmasına yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 13 kişiden 10'u yakalandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Ankara'da FETÖ operasyonu! Gözaltı kararı olan 13 kişiden 10'u yakalandı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri