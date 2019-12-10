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Son dakika: Ankara'da FETÖ operasyonu! Gözaltı kararı olan 13 kişiden 10'u yakalandı
Son dakika... Ankara'da, FETÖ'nün idari yargı ve iki bakanlıktaki yapılanmasına yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 13 kişiden 10'u yakalandı.
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