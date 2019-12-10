Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna, evinin yolunu dahi bulamayacak olan kişilerin sırf muhalefet olsun diye siyasetle uğraşmalarına tepki gösterdi.

Bu grubun 15 Temmuz'u bile inkar ettiklerini ifade ederek, "Malumunuz, Fetullah'la eşzamanlı ve ağızbirliği içinde "tiyatro" veya "kontrollü darbe" dediler. Bunlara kalsa bu ülke 15 Temmuz'da alçakların ve hayasızların işgal girişimine maruz kalmamış sanki" diye yazdı.

AK PARTİ'Yİ ERDOĞAN'DAN KOPARMAYA ÇALIŞIYORLAR

15 Temmuz hain darbe girişiminde asıl hedefin AK Parti değil Başkan Erdoğan olduğunu yazan Tuna, "AK Parti'yi ruhundan yani Erdoğan'dan kopartmaya çalışan AKP'liler hangi siyasi oluşumcuklarla yan yana gelirlerse gelsin sonuç itibariyle aynı hedefin "hizmetkarıdırlar" dedi.

FOX TV İLE AYNI HEDEFİN HİZMETKARI

Bu kişilerin hedef uğruna ortopedik muhafazakarı tavlayıp şebelek muhaliflere yoldaş ettiği söyleyen Tuna, "Yeni Samanyolu TV" tesmiye ettiğim FOX TV'nin algı operatörleri de bu hedef için sosyolojiyi zehirliyor" diye yazdı.

İşte Salih Tuna'nın yazısının ilgili bölümü:

Gladyonun 15 Temmuz saldırısındaki ana hedefi de AK Parti değildi, Başkan Erdoğan'dı.

AK Parti'yi ruhundan yani Erdoğan'dan kopartmaya çalışan AKP'liler hangi siyasi oluşumcuklarla yan yana gelirlerse gelsin sonuç itibariyle aynı hedefin "hizmetkarıdırlar."

Her daim aklımızdan çıkartmayalım: Emperyalizmin acelesi yoktur.

Her yolu deniyorlar işte; tek değişmeyen, mızraklarının ucunu yönelttikleri hedefleri, yani Erdoğan.

Bu hedef uğruna ortopedik muhafazakarı tavlayıp şebelek muhaliflere yoldaş ediyorlar

"Yeni Samanyolu TV" tesmiye ettiğim FOX TV'nin algı operatörleri de bu hedef için sosyolojiyi zehirliyor.

Algıda kaybedersen sonuç itibariyle kaybetmeye mahkumsun.

Mesela, Barış Pınarı Harekatıyla Sevr'i paramparça edersin, yani arazide kazanırsın, masada da kazanırsın, bir de dönüp bakarsın ki sen cephede savaşırken sinsi algı operatörleri boş durmamış, sırtını yasladığın sosyolojiyi çatallı dilleriyle zehirlemişler.

Demem o ki "hayasız akın" şekil değiştirerek devam ediyor!

Agâh olmazsak bu aziz milletin 15 Temmuz'da çıplak ellerle kapıdan kovdukları, envaiçeşit kamuflajlar altında bacalarımızdan girer de ruhumuz duymaz.

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