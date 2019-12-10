S-400’ler kuruluyor Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar gündeme yönelik önemli açıklamalarda bulundu: "S-400'ler şu an kuruluyor, personel eğitimi devam ediyor, normal faaliyetler planlandığı şekilde gerçekleşecek. NATO, Türkiye ile daha güçlü ve daha anlamlıdır. Türkiye'nin sorgulanması anlamsızdır."

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar gündeme yönelik önemli açıklamalarda bulundu: "S-400'ler şu an kuruluyor, personel eğitimi devam ediyor, normal faaliyetler planlandığı şekilde gerçekleşecek. NATO, Türkiye ile daha güçlü ve daha anlamlıdır. Türkiye'nin sorgulanması anlamsızdır." TÜM MANŞETLER