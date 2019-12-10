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S-400’ler kuruluyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar gündeme yönelik önemli açıklamalarda bulundu: "S-400'ler şu an kuruluyor, personel eğitimi devam ediyor, normal faaliyetler planlandığı şekilde gerçekleşecek. NATO, Türkiye ile daha güçlü ve daha anlamlıdır. Türkiye'nin sorgulanması anlamsızdır."

S-400’ler kuruluyor
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar gündeme yönelik önemli açıklamalarda bulundu: "S-400'ler şu an kuruluyor, personel eğitimi devam ediyor, normal faaliyetler planlandığı şekilde gerçekleşecek. NATO, Türkiye ile daha güçlü ve daha anlamlıdır. Türkiye'nin sorgulanması anlamsızdır."

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