S-400’ler kuruluyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar gündeme yönelik önemli açıklamalarda bulundu: "S-400'ler şu an kuruluyor, personel eğitimi devam ediyor, normal faaliyetler planlandığı şekilde gerçekleşecek. NATO, Türkiye ile daha güçlü ve daha anlamlıdır. Türkiye'nin sorgulanması anlamsızdır."
- Güncel
- 10.12.2019
- Gazete
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