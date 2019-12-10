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  • 10.12.2019 11:13
  • Son Güncelleme: 10.12.2019 11:16

'daki ana darbe davalarının tamamı karara bağlandı! Bin 254 'cü müebbet hapis!

’nün ’daki han darbe girişimi ile ilgili yürütülen 41 ana davada toplamda 2 bin 626 sanık yargılandı. 3 yıl içerisinde tamamlanan darbe girişimi davalarında bin 254 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapsi verildi.

Bin 254 FETÖ'cü müebbet hapis!

'nün hain darbe girişimine ilişkin 'da 2 bin 626 sanık yönünden açılan 41 ana darbe davasının tamamı karara bağlandı. 3 yıl içerisinde tamamlanan darbe girişimi davalarında bin 254 sanık ağırlaştırılmış müebbet, müebbet hapis ve çeşitli oranlarda hapis cezasına çarptırıldı.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği darbe girişiminde İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Valilik binası, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Bayrampaşa ile Üsküdar yerleşkesi, Mahmutbey Gişeleri, binası ve binası işgal edilmeye çalışılmış, boğaz köprüleri kapatılmıştı.

İSTANBUL'DA 41 ANA DARBE DAVASI AÇILMIŞTI
Darbe girişiminin gerçekleştiği esnada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye üye askerler için gözaltı talimatı verilmiş ve girişimde görev alan askerlerin haklarındaki soruşturmalar hızlı bir şekilde tamamlanmıştı. Tamamlanan soruşturmalar kapsamında İstanbul'da 41 ana darbe davası açılmıştı. Darbe girişiminin aktörlerinin yargılandığı 41 davadan en sonuncusu olan FETÖ sanığı Sat'çılar ile mahrem imamlarının yargılandığı davanın geçtiğimiz Cuma günü karara bağlanmasıyla İstanbul'daki ana darbe yargılamaları sona erdi.

BİN 254 SANIĞA HAPİS CEZASI
Mahkemelerce, Silivri Ceza ve İnfaz Kurumu karşısındaki duruşma salonunda yapılan yargılamalarda 2 bin 626 sanık yargılandı. Darbe davalarında bin 254 sanık 'Anayasayı ihlal', 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım', 'Kasten öldürme', 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' gibi suçlardan ağırlaştırılmış müebbet, müebbet ve çeşitli oranlarda hapis cezalarına çarptırıldı.
Yargılamalarda, darbe girişimi esnasında vatani görevlerini yapmak için askerde bulunan erlerin büyük çoğunluğu beraat etti. Karara bağlanan davalardan dosyası ayrılan bazı sanıkların ise yargılanmasına devam ediliyor.

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